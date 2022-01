Oberösterreicher starb nach Ski-Kollision in Wagrain

Ein Oberösterreicher ist am Samstag bei einem Skiunfall in Wagrain (Bezirk St. Johann im Pongau) in Salzburg ums Leben dekommen. Der 46-Jährige war laut Polizeiangaben kurz nach Mittag auf der Piste Nr. 17 in Richtung Mittelstation „Flying Mozart“ unterwegs. Auf einer Seehöhe von 1.560 Metern kollidierte der Oberösterreicher mit einem Niederländer (62), der ebenfalls mit Skiern talwärts fuhr. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle,