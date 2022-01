Titelverteidiger Spanien gewinnt EM-Schlager gegen Schweden

Titelverteidiger Spanien hat den Samstag-Schlager der Handball-EM der Männer gegen Schweden 32:28 gewonnen. Die Iberer gehen auf ihren dritten EM-Titel in Folge los. Zum Auftakt der Gruppe war Tschechien in der Gruppe E in Bratislava 28:26 besiegt worden. Auch Olympiasieger Frankreich in Pool C in Szeged und Weltmeister Dänemark in Debrecen haben noch eine „weiße Weste“. Die Franzosen besiegten die Ukrainer 36:23, die Dänen die Slowenen 24:23.