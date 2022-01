Sevilla-Derby im Spanien-Cup nach Zwischenfall abgebrochen

Das Achtelfinale im spanischen Fußball-Pokal zwischen den Stadtrivalen Betis Sevilla und FC Sevilla ist am Samstagabend abgebrochen worden. Zuvor war Joan Jordán vom FC Sevilla von einem von der Tribüne geworfenen Gegenstand am Kopf getroffen worden. Jordán ging zu Boden und hielt sich den Kopf, stand aber schnell wieder auf. Er wurde vom Platz geführt, wenig später schickte der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Kabine. 20 Minuten später wurde die Partie abgebrochen.