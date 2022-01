Über 20.000 nutzten schon „Plaudernetz“ gegen Isolation

Mit dem „Plaudernetz“ bietet die Caritas nach Eigendefinition seit April 2020 eine „schnelle Hilfe in Momenten der Einsamkeit“, die per Telefon unter 05-1776-100 in Anspruch genommen werden kann. Aus Anlass des „Blue Monday“ am kommenden Montag, welcher der angeblich traurigste Tag des Jahres sein soll, zieht die katholische Hilfsorganisation einerseits Bilanz und ruft andererseits die Regierung zu einem „Pakt gegen die Einsamkeit“ auf.