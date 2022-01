Weiter Ermittlungen um gefälschte Impfzertifikate in NÖ

Die Erhebungen um gefälschte Impfzertifikate in St. Pölten haben am Sonntag angedauert. Der Tatverdacht gegen einen Mann habe sich aufgrund der Einvernahme und weiterer Ermittlungsergebnisse bestätigt, teilte Maria Lalics von der Staatsanwaltschaft St. Pölten auf APA-Anfrage mit. Der am Samstag im Landesimpfzentrum in der niederösterreichischen Landeshauptstadt Festgenommene wurde nach seiner Vernehmung auf freien Fuß gesetzt. „Es liegt kein Haftgrund vor“, sagte Lalics.