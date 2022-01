Jugendlicher machte mit gestohlenem Auto Spritztour in Wien

Der Polizist beobachtete den 16-Jährigen, wie er im Bereich der Favoritenstraße in Schlangenlinien auf den dortigen Radweg fuhr. Doch nachdem der Beamte seine Kollegen in der nahe gelegenen Inspektion Ada-Christen-Gasse verständigt hatte, fanden sie nur mehr das Fahrzeug verlassen auf der Favoritenstraße vor, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Sonntag. Noch während die Beamten erste Erhebungen durchführten, stellte sich der Jugendliche in einer anderen Polizeiinspektion in Favoriten und gestand, der gesuchte Lenker zu sein. Zu den Beschädigungen am Auto soll es gekommen sein, weil er laut eigenen Angaben Absperrungen zu Radwegen und Grünanlagen touchiert hatte, berichtete Polizei-Sprecher Christopher Verhnjak der APA.