Rodlerin Egle landet in Oberhof fünften Weltcup-Saisonsieg

Madeleine Egle hat am Sonntag ihren bereits fünften Weltcupsieg im Rennrodeln in diesem Winter eingefahren. In Oberhof bewies die Tirolerin erneut ihre Bestform und gewann mit einem Vorsprung von zwei Hundertstelsekunden auf die Deutsche Julia Taubitz. Hinter Taubitz reihten sich drei weitere Deutsche ein, ehe Hannah Prock auf Platz sechs folgte. In der Gesamtwertung liegt Egle weiter auf dem zweiten Rang hinter Taubitz.

Egle hatte bereits die Olympia-Generalprobe in Yanqing sowie in Altenberg, Innsbruck (Sprint) sowie zuletzt in Sigulda gewonnen. In Oberhof stand am Sonntagnachmittag noch die Team-Staffel auf dem Programm.