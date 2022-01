Lamparter und Rehrl nach Klingenthal-Sprung gleichauf voran

Die Österreicher Johannes Lamparter und Franz-Josef Rehrl gehen beim zweiten Klingenthal-Weltcup der Nordischen Kombinierer zeitgleich als Führende in den 10-km-Langlauf (15.30 Uhr). Vortagessieger Lamparter erhielt am Sonntag für einen 143-m-Sprung um 0,1 Punkte mehr als der am Samstag siebenplatzierte Rehrl für einen 147-m-Satz, was für die Ausgangsposition aber keinen Unterschied machte. Der Este Kristjan Ilves (142 m) liegt vier Sekunden zurück.