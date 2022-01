Kursierendes Partyvideo sorgt für Kritik bei Ministerin

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Sonntag „schwarze Schafe“ in der Gastronomie kritisiert. Anlass ist ein Partyvideo, das auf Twitter kursiert, und angeblich von Runtactic-Gründer Florian Gschwandtner auf Instagram gepostet worden sein soll. Der Zeitpunkt der Videoaufnahme ist unbekannt. Laut einem anderen, ebenfalls gelöschten Posting soll sich Gschwandtner derzeit in Kitzbühel aufhalten, wo nächstes Wochenende die Hahnenkamm-Skirennen stattfinden.