Liverpool nach 3:0 gegen Brentford erster ManCity-Verfolger

Liverpool hat sich am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League als erster Verfolger von Spitzenreiter Manchester City etabliert. Die „Reds“ feierten gegen Brentford einen 3:0-Heimsieg und liegen damit bei einem Spiel in der Hinterhand elf Punkte hinter den „Citizens“, die sich am Samstag gegen den Dritten Chelsea mit 1:0 durchsetzten.