Ehefrau in Graz getötet - Prozess gegen 44-Jährigen

Im Grazer Straflandesgericht muss sich heute, Montag, ein 44-Jähriger wegen des Mordes an seiner Ehefrau verantworten. Der Mann soll ihr im April 2021 zunächst mit einem metallenen Türstopper auf den Kopf geschlagen haben, bevor er zu einem Küchenmesser griff und ihr 15 Stiche in Brust, Kopf und Hals versetzte. Die Frau starb in der Wohnung, ihr Mann ging zur Polizei und stellte sich selbst. Ein Urteil wird für den Abend erwartet.