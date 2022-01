Real gewinnt mit Alaba zum 12. Mal spanischen Supercup

Real Madrid hat zum zwölften Mal in der Club-Geschichte den spanischen Fußball-Supercup für sich entschieden. ÖFB-Star David Alaba und Co. behielten am Sonntagabend im Endspiel des in Riad ausgetragenen Finalturniers gegen Athletic Bilbao mit 2:0 die Oberhand. Damit entthronten die „Königlichen“ den Titelverteidiger und revanchierten sich auch spät für die Halbfinal-Niederlage im Jänner 2021. Für Real ist es der zweite Titelgewinn in den jüngsten drei Bewerbsauflagen.