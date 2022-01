Chiefs beendeten mit Sieg wohl Roethlisberger-Karriere

Die Kansas City Chiefs haben ihr Erstrunden-Duell in den Play-offs der National Football League (NFL) mit den Pittsburgh Steelers 42:21 gewonnen und damit die 18 Jahre währende Karriere von Steelers-Quarterback Ben Roethlisberger wohl beendet. In seinem vermutlich letzten Auftritt in der NFL Sonntagabend (Ortszeit) waren „Big Ben“ und sein Team bei den favorisierten Chiefs ohne Chance. Einen 23:17-Auswärtserfolg feierten indes die San Francisco 59ers bei den Dallas Cowboys.

Kansas City, 2020 Super-Bowl-Sieger und 2021 Finalist, trifft nun in der Divisional Round am kommenden Sonntag (Ortszeit) auf die Buffalo Bills. In der zweiten Play-off-Runde steht auch San Francisco. Gegen die favorisierten Dallas Cowboys dominierten die 49ers über weite Strecken und führten bereits mit 23:7. In einem umkämpften Finish behielten die Kalifornier mit 23:17 die Oberhand. Am Samstag (Ortszeit) geht es gegen die Green Bay Packers, die zum Auftakt als bestes NFC-Team spielfrei hatten.