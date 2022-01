Ex-Präsident Poroschenko erschien in der Ukraine vor Gericht

Poroscheko wird Hochverrat im Zusammenhang mit Kohlegeschäften der pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine zur Last gelegt. Das Gericht in Kiew sollte noch am Montag darüber entscheiden, ob er in Untersuchungshaft genommen wird. Die Behörden untersuchen nach eigenen Angaben dutzende Straftaten, in die der 56-Jährige verwickelt sein soll. Im Dezember gaben sie bekannt, dass sie den Chef der Oppositionspartei Europäische Solidarität des Hochverrats verdächtigen.

Poroschenko war trotz seiner drohenden Verhaftung am Montag in die Ukraine zurückgekehrt. Er landete am Morgen mit einer Maschine aus Warschau in Kiew. Bei der Passkontrolle kam es seinen Angaben zufolge zu chaotischen Szenen, weil Grenzbeamte versucht hätten, ihn an der Einreise zu hindern. Tausende Anhänger des Ex-Präsidenten versammelten sich am Flughafen, um Poroschenko zu empfangen. „Wir sind hier, um die Ukraine zu vereinen und zu verteidigen“, sagte Poroschenko vor seinen Anhängern, die Plakate mit der Aufschrift „Wir brauchen Demokratie“ in den Händen hielten. „Jetzt gehe ich zum Gericht, wo wir ihnen einen Kampf liefern werden“, kündigte er an.