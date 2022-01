Autorin Teresa Präauer mit Witter-Preis 2022 geehrt

Die Wiener Autorin Teresa Präauer erhält den Ben-Witter-Preis 2022. Die Jury der gleichnamigen Stiftung ehrt damit eine „eigensinnige Beobachterin und Selbstdenkerin, deren Schreiben einen scharfen Blick verrät“, wie die „Zeit“-Verlagsgruppe am Montag in Hamburg mitteilte. Der seit 1995 vergebene Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und geht an Schriftsteller, die unter anderem für geistige Unabhängigkeit und gesellschaftskritischen Humor stehen.