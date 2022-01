Hacker-Angriff in Ukraine richtete schweren Schäden an

Der Hacker-Angriff auf staatliche Webseiten in der Ukraine hat offenbar tiefergehende Schäden hinterlassen. Eine Reihe „externer Informations-Ressourcen“ seien zerstört worden, teilte die Behörde für Internet-Sicherheit am Montag mit. Es gehe um mehr, als die zeitweise Blockade staatlicher Web-Seiten. Welche Ressourcen genau dauerhaft beschädigt sind, ließen die Ermittler offen. Rund 95 Prozent der angegriffenen Web-Seiten funktionierten aber wieder.

Bei dem Cyber-Angriff am Donnerstag und Freitag wurden die Ukrainer aufgefordert, furchtsam zu sein und das Schlimmste zu erwarten. Nach offiziellen Angaben waren rund 70 Internet-Seiten der Regierung Ziel der Angriffe, darunter auch die des Sicherheits- und Verteidigungsrates, die des Kabinetts und die mehrerer Minister. Es habe sich um einen komplexen Angriff gehandelt, bei dem Attacken aktiv gesteuert wurden, also nicht nur Schadprogramme abliefen, so die Behörde.