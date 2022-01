Verfahren gegen Schweizer nach Anschlag in Wien eingestellt

Die Schweizer Justiz hat das Verfahren gegen einen nach dem islamistischen Anschlag in Wien im November 2020 verhafteten Verdächtigen eingestellt. Und zwar aus Mangel an Beweisen, wie die „Kronen Zeitung“ in ihrer Dienstag-Ausgabe berichtet. Der mittlerweile 25-Jährige hatte mit einem Landsmann an einem Treffen in Wien teilgenommen und in der Wohnung des späteren Attentäters übernachtet.