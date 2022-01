Finanzhilfen brachten Gemeinden gut durch die Coronakrise

Die Finanzen der österreichischen Gemeinden sind im Durchschnitt solide, und auch die Coronakrise wurde trotz massiver Betroffenheit gut bewältigt. Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr bezeichnete dies in einer Pressekonferenz am Dienstag als positive Überraschung. Insbesondere die Sorgen, was Investitionen betrifft, seien nicht eingetreten. Für die kommenden Jahre verspricht die konjunkturelle Entwicklung eine deutliche Entspannung.