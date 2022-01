Teststrategie wird in Gecko-Kommission besprochen

Die Gecko-Kommission berät aktuell über die weitere Corona-Teststrategie. „Wir befinden und jetzt am Anfang der fünften Welle und haben ein sehr gut ausgebautes Testsystem. Eine unmittelbare Anpassung der Teststrategie wird gerade in Gecko besprochen. Das hat mit Ressourcen zu tun, wir erwarten in dieser Woche die Ergebnisse“, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Dienstag. Das betreffe auch eine möglichen Wieder-Zulassung der Wohnzimmertests.