„Highlight des Jahres“ Kitzbühel wartet auf Abfahrer-Elite

Von den Ski-Stars erfordert die überschaubare Kulisse wieder eine Umgewöhnung, nachdem in der Schweiz am vergangenen Wochenende noch knapp 20.000 die Lauberhornabfahrt zu einem helvetischen Volksfest machten. Es sei „ein unglaubliches Gefühl gewesen am Start bei so vielen Leuten. Es war wieder eine ganz andere Atmosphäre“, gab Mayer zu. „Da war schon brutal viel los. Das ist das, was die Weltcup-Rennen auch so richtig geil macht. Das ist aber in diesen Zeiten nach wie vor zum Abwägen“, deponierte Max Franz vor dem Hintergrund der Covid-Pandemie Bedenken.