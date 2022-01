Drei Männer bei Absturz in einem Aufzugschacht verletzt

Drei Arbeiter sind am frühen Dienstagnachmittag in einem Aufzugschacht in der Wiener Innenstadt abgestürzt. Dabei erlitt ein 33-jähriger Mann schwere Verletzungen. Laut Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, bestand Verdacht auf einen Beckenbruch und Wirbelsäulenblessuren. Er befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Die beiden anderen wurden ebenfalls, aber nur leicht verletzt.