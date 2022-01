Aus für „Stopp Corona“-App

Die „Stopp-Corona“-App hat die Pandemie bald hinter sich. Wie die „Presse“ berichtet, stellt das Gesundheitsministerium die Finanzierung ein. Davor hatte auch schon die „Zeit im Bild“ über das drohende Ende berichtet. Die App sollte dazu dienen, Personen, die mit einem Infizierten in Kontakt gekommen waren, zeitnah zu informieren.

Obwohl auch prominente Datenschützer wie Max Schrems die vom Roten Kreuz gestaltete App unterstützten, hatte sie in der Öffentlichkeit von Anfang an ein Image-Problem. In jüngster Zeit war es um „Stopp Corona“ sehr ruhig geworden.