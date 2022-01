Mordprozess gegen Eltern, die Baby getötet haben sollen

Wegen Mordes an ihrer elf Wochen alten Tochter müssen sich ein 32-jähriger Mann und seine 23 Jahre alte Ex-Partnerin am Mittwoch vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Der Vater soll das am 26. März 2021 zur Welt gekommene Baby wiederholt derart heftig geschüttelt haben, dass es am 12. Juni in einem Spital an den Verletzungsfolgen verstarb. Der Mutter wird Mord durch Unterlassung vorgeworfen - sie soll die Gewalttätigkeiten mitbekommen und hingenommen haben.