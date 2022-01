Biden hält vor Jahrestag von Amtsantritt Pressekonferenz ab

US-Präsident Joe Biden hält am Mittwoch vor dem ersten Jahrestag seines Amtsantritts eine große Pressekonferenz ab. Der Präsident, der in den vergangenen Wochen eine Reihe von Rückschlägen einstecken musste und in Umfragen schlecht dasteht, dürfte dabei eine Bilanz seines ersten Jahres im Weißen Haus ziehen und einen Ausblick auf seine weitere Politik geben. Außerdem werden viele Fragen zum Ukraine-Konflikt mit Russland erwartet.