Chelsea nach 1:1 bei Brighton schon vier Ligaspiele sieglos

Chelseas Zwischentief in der englischen Fußball-Premier-League hat auch am Dienstag angehalten. Die Londoner kamen in einem vorgezogenen Spiel der 24. Runde bei Brighton and Hove Albion über ein 1:1 nicht hinaus und sind damit in der Liga mittlerweile vier Partien sieglos. Gegen Brighton hatte man auch schon am Anfang dieser Serie am 29. Dezember des Vorjahres 1:1 gespielt. Danach folgten ein 2:2 gegen Liverpool und ein 0:1 bei Leader Manchester City.