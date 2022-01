Tod von 39 Migranten in Lkw: Schlepper in Belgien verurteilt

Wegen des qualvollen Tods von 39 Migranten in einem Lastwagen in Großbritannien sind mehrere Mitglieder einer Gruppe von Menschenschleppern in Belgien verurteilt worden. Ein Gericht in Brügge verhängte am Mittwoch eine Gefängnisstrafe von 15 Jahren gegen eine angebliche Schlüsselfigur der Gruppe, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Der Vietnamese muss demnach zudem eine Strafe von 920.000 Euro zahlen. Rund 2,3 Millionen Euro werden beschlagnahmt.