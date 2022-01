„The Voice of Holland“ - Übergriff-Skandal weitet sich aus

Der Skandal um sexuelle Übergriffe in der Casting-Show „The Voice of Holland“ weitet sich aus. Immer mehr frühere Teilnehmerinnen berichten in Medien von Übergriffen. Auch Ministerpräsident Mark Rutte äußerte sich bereits. Die Missstände seien „unakzeptabel und unerhört“, sagte er dem „Telegraaf“. Das Justizministerium rief mögliche Opfer auf, Anzeige zu erstatten. Was genau hinter den Kulissen der Show geschah, soll am Donnerstag im Online-Programm „Boos“ deutlich werden.