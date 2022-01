Martin Suter schrieb Roman über Fußballer Schweinsteiger

Der Schriftsteller schreibt sonst über einen rosaroten Elefanten, der in der Dunkelheit leuchtet („Elefant“) oder im Roman „Die dunkle Seite des Mondes“ über einen Anwalt, der nach der Einnahme halluzinogener Pilze zum Mörder wird. Bekannt sind auch seine für die ARD verfilmten „Allmen“-Krimis. Sportlerbiografien bewegen sich auf einem anderen Terrain, lesen sich oft ähnlich, haben teils die gleichen Autoren, deren Visitenkarten in der Fußball-Blase herumgereicht werden. Die Einzigartigkeit des Projekts ist ihm zugutezuhalten. Aber ist er der Vermischung der Genres gerecht geworden?

Die erfolgreiche Karriere des gebürtigen Oberbayern Schweinsteiger begann beim Dorfverein FV Oberaudorf und endete 2019 beim US-Club Chicago Fire. Dazwischen holte er in 342 Bundesliga-Partien acht Deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern München, den Titel in der Champions League 2013, und er gewann 2014 die Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft. Schweinsteiger sei häufig um Erlaubnis für eine autorisierte Biografie gebeten worden, doch er habe immer abgesagt. Als ein Freund von Suter geschwärmt habe, sei er neugierig geworden und habe die Idee gut gefunden.

Der Beginn, in dem Episoden aus der Jugend in kurzen Geschichten aneinandergereiht werden, liest sich wie ein Kinderbuch. Bis auf die Anekdote, dass der junge Schweinsteiger – im Buch oft „Basti“ genannt - versehentlich nach dem Seitenwechsel den Ball in einem Jugendspiel ins eigene Tor bugsierte und daraufhin der ganze Sportplatz lachte, bleibt es auf den ersten Seiten recht ereignisarm. Die episodische Erzählform, die viele Geschichten verknappt, dürfte Leser fragend zurücklassen, wenn „Basti“ in einer kurzen Passage seinem Mitschüler schildert, dass nun ein Schaf namens „Dolly“ geklont wurde.