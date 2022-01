Operntenor Rafael Rojas mit 59 Jahren verstorben

Die Bregenzer Festspiele trauern um den mexikanischen Tenor Rafael Rojas. Der 59-Jährige, der noch im Sommer 2021 die Titelpartie der Oper „Nero“ im Bregenzer Festspielhaus gesungen hatte, verstarb unverwartet am vergangenen Dienstag (18. Jänner). „Wir sind bestürzt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Rafael“, sagte Intendantin Elisabeth Sobotka. Rojas, der mehrfach in Bregenz zu hören war, habe zu den herausragenden Opernsängern seiner Zeit gehört.

Rojas gab sein Europadebüt im Sommer 1999 auf der Seebühne des Bregenzer Festivals: als Gustavo in „Ein Maskenball“, eine Rolle, die er auch ein Jahr später wieder aufnahm. 2001 gab er den Rodolfo in „La Bohème“ sowie 2015 und 2016 den Calaf in „Turandot“. Zu „Nero“ im vergangenen Sommer stellte der Deutschlandfunk fest: „Die Partitur braucht große Stimmen, um zu glänzen. Wie die von Rafael Rojas als Kaiser Nero.“