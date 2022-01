Schubert Theater widmet sich der digitalen Zukunft

„Im Figurentheater manipulieren wir Objekte“, so Meusburger. „Wir erwecken tote Gegenstände zum Leben. Und in der virtuellen Realität nehmen wir statt den Puppen Pixel und hauchen ihnen Leben ein“, zeigte er sich begeistert von den (nicht ganz so) neuen Möglichkeiten. Denn das Schubert Theater hat schon vor Beginn der Pandemie und den damit einhergehenden Digitalisierungsversuchen der Theaterhäuser erste Schritte gewagt. Im Rahmen des „Future Lab“-Monats zeigt man, was man hat: So wurde der Text für das Stück „Projekt Pinocchio“, das 2019 Premiere feierte, in weiten Teilen von der künstlichen Intelligenz GPT-2 verfasst, auch die dazugehörige Musik stammt vom künstlichen Kompositionsprogramm AIVA. Ein Wiedersehen gibt es im Februar auch mit dem Onlinetheaterexperiment „MAY.be.2.0“, das im virtuell nachgebauten (und ausgebauten) Schubert Theater stattfindet, während die Zuschauer (idealerweise) via VR-Brille mit dabei sind. Neu ist hingegen „Ein Würstelstand auf Weltreise“ (ab 3. Februar), in dem die Zuschauer die Urwienerin Resi Resch in fünf Episoden rund um den Globus begleiten können.