Golfprofi Wiesberger nach erstem Tag in Abu Dhabi in Top 20

Golfprofi Bernd Wiesberger hat sich zum Auftakt der mit acht Millionen Dollar dotierten Abu Dhabi Championships an die geteilte 17. Stelle gesetzt. Der Burgenländer spielte am Donnerstag eine 69er-Runde von drei unter Par. Sein Rückstand auf den führenden Schotten Scott Jamieson betrug sechs Schläge, auf die Top Ten fehlten zwei. Matthias Schwab rangierte mit Par auf dem 77. Platz und muss am Freitag um den Cut zittern.