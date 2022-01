Nach Rekordwert zeichnen sich über 20.000 Corona-Fälle ab

Nach dem Rekordwert von 27.677 Fällen am Mittwoch bewegen sich die Corona-Neuinfektionen in ganz Österreich vermutlich auch am Donnerstag zumindest auf einem weiterhin hohem Niveau von über 20.000 positiv Getesteten. Laut der am Vormittag veröffentlichten Zahlen wurden im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) von Mittwoch auf Donnerstag 25.592 Neuinfektionen eingemeldet. Dabei handelt es sich aber noch um Rohdaten, die finalen Zahlen waren bis 17.00 noch nicht fertiggestellt.

Bereits am Mittwoch dauerte die Veröffentlichung der Enddaten bis zu späten Nachmittag. Die Datenbereinigung hatte Stunden in Anspruch genommen, um Doppelmeldungen der Bundesländer zu vermeiden.

Aus dem Gesundheitsministerium hieß es dazu, dass sich der derzeitig starke Anstieg auch in den EMS-Zahlen abzeichne. Deshalb stand die Bereinigung noch aus, jedoch betonte das Ministerium gegenüber der APA, dass aktuell alle Einmeldesysteme - also auch das EMS - uneingeschränkt und ohne Störungen laufen.

Aufgrund der hohen Fallzahlen und der Komplexität in der Auswertung, kann es allerdings zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung der täglichen qualitätsgesicherten Fallzahlen kommen, damit ist auch in den kommenden Tagen noch zu rechnen. Auch heute werden die finalen Zahlen erst am späteren Nachmittag erwartet, jedoch werde an einer Optimierung der Prozesse zur Publikation der Fallzahlen in Österreich mit Hochdruck gearbeitet.

Gewinnspiel: Jahresabo für Body & Soul TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent