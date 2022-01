Explosion in Ghana: Polizei befürchtet Dutzende Tote

Die Polizei im westafrikanischen Ghana befürchtet nach einer heftigen Explosion Dutzende Tote. Die Kollision eines mit Sprengstoff beladenen Lastwagens mit einem Motorrad, habe am Donnerstagnachmittag eine riesige Detonation ausgelöst, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Feuerwehr und Rettungswagen seien vor Ort. Die Explosion sei in der Nähe der Stadt Bogoso passiert, so die Polizei.