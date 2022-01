Real Madrid zittert sich mit Alaba ins Cup-Viertelfinale

Real Madrid ist gerade noch dem Ausscheiden im spanischen Fußball-Cup entgangen. Die „Königlichen“ lagen im Auswärts-Achtelfinal-Duell mit dem LaLiga-Rivalen Elche am Donnerstagabend nach torloser regulärer Spielzeit in der Verlängerung mit 0:1 zurück, behielten am Ende in Unterzahl aber doch noch mit 2:1 die Oberhand. ÖFB-Star David Alaba spielte im Dress des Tabellenführers wie gewohnt in der Innenverteidigung durch und bereitete den entscheidenden Treffer vor.