Pessoa, Pirandello und zwölf Puppen im Kabinetttheater

Zwölf Zuschauer mit weißen Gesichtern und hellbraunen Anzügen aus Wellpappe. Mimik und Gestik sind eingeschränkt, und doch vermitteln sie Traurigkeit, Zuwendung und Mitgefühl. Was Fernando Pessoa erzählt, geht ihnen zu Herzen. Applaus spenden sie durch das Klappern ihrer Klappmäuler. - Einmal mehr fasziniert das Zusammenspiel von Puppen und Menschen im kleinen Kabinetttheater in Wien-Alsergrund. Am Donnerstag hatte „Herr Pirandello wird am Telefon verlangt“ Premiere.