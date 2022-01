Peking gibt genesenen Sportlern mehr Zeit für Formalitäten

Generell wird es bei nun auftretenden positiven Testergebnissen für die Betroffenen mit einer Teilnahme an den Winterspielen eng, vor allem bei Wettkampf-Terminen in der Anfangsphase der Spiele. Der geänderte Zeitrahmen soll es nun mehr Aktiven ermöglichen, sich den Traum von Olympia doch noch zu erfüllen.

Bisher galt, dass spätestens acht Werkstage vor Abreise das Genesungsschreiben, zwei negative PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden sowie ein ausgefülltes Formular eingereicht werden müssen. Nun sieht Tag fünf einen PCR-Test vor, Tag vier den nächsten. An Tag drei müssen die Testergebnisse und das Genesungsschreiben in Peking eingereicht werden sowie wie an Tag zwei ein weiterer (der vierte) Test erfolgen. An Tag eins sind alle weiteren Formalitäten zu erledigen, dies darf dann auch der Abreisetag sein.