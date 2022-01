Die 1959 in Wien geborene Dichterin, Zeichnerin und Fotografin Brigitta Falkner erhält den Ernst-Jandl-Preis für Lyrik 2021. Er ist mit 15.000 Euro dotiert und wird am 18. Juni im Rahmen der Ernst-Jandl-Lyriktage in Neuberg an der Mürz überreicht. Die Jury nannte sie heute „eine unermüdliche Forscherin, deren Sprache ihr (und uns) als wendiger Lotse vorauseilt“.