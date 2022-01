Vier Menschen an US-kanadischer-Grenze erfroren

Die kanadische Polizei hat die Leichen von vier Menschen, darunter ein Säugling, auf einem schneebedeckten Feld unweit der US-Grenze entdeckt. Kanadische und US-Behörden gehen ersten Ermittlungen zufolge davon aus, dass es sich um eine Familie aus Indien handelt, die bei dem Versuch erfroren sei, in die USA zu gelangen. Es habe bereits eine Festnahme wegen Menschenschmuggels in Zusammenhang mit dem Fall gegeben.

Im angrenzenden US-Staat Minnesota hatten Beamte zuvor einen 47-Jährigen aus Florida wegen des Verdachts des Menschenschmuggels festgenommen. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft fuhr er unweit der kanadischen Grenze einen Kleinwagen mit zwei weiteren illegalen Migranten. In der Nähe wurden den Angaben nach fünf Menschen entdeckt, die in Richtung des Kleinwagens unterwegs waren und nach eigener Aussage die Grenze zu Fuß überquert hatten. Einer erzählte, er trage den Rucksack einer Familie, die in der Nacht von der Gruppe getrennt worden sei. In dem Rucksack befanden sich laut US-Behörden Windeln, Spielzeug und Medikamente für Kinder.