Blinken und Lawrow zu Krisengespräch in Genf

Die USA und Russland haben am Freitag einen neuen direkten Versuch gestartet, die Ukraine-Krise zu entschärfen. US-Außenminister Antony Blinken kam mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Genf zusammen. Vor dem Treffen dämpften beide Hoffnungen auf eine baldige Entspannung. Er rechne nicht mit einem Durchbruch, sagte Lawrow. Auch Blinken sagte bei seiner Ankunft, er gehe nicht davon aus, dass die Differenzen ausgeräumt werden könnten.

Europa bemüht sich unterdessen weiter um eine Entschärfung der Lage. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der britische Premierminister Boris Johnson forderten gemeinsam, eine militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine abzuwenden. Dazu müsse auch klar sein, dass Russland in einem solchen Fall mit erheblichen und schwerwiegenden Kosten rechnen müsse, teilt ein Regierungssprecher mit. Die beiden Politiker hatten am Donnerstagabend miteinander telefoniert.

Zur Abschreckung erwägt die britische Regierung laut einem Bericht, Hunderte weitere Soldaten in die baltischen Staaten und nach Polen zu entsenden. Damit solle die Abschreckung gegenüber Russland erhöht werden, berichtete die Zeitung „Times“ unter Berufung auf eine Quelle im Verteidigungsministerium in London. Derzeit sind in Estland 830 britische Soldaten stationiert, weitere 140 im Rahmen einer NATO-Mission in Polen. Die zusätzlichen Einheiten könnten schnell entsandt werden, sollten die NATO-Verbündeten in Osteuropa mit einer erhöhten Truppenpräsenz aus Russland an ihrer Grenze konfrontiert sein, zitierte das Blatt die Quelle.