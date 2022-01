Ruhige Lage in Kitzbühel, wenige Anzeigen

Auch ein Überschreiten der Sperrstunde um 22.00 Uhr sei da und dort festgestellt worden. Großteils seien die Inhaber der Lokale angezeigt worden, so Reisenzein. Insgesamt sei die Lage in der Stadt sowohl Donnerstagabend als auch während der Abfahrt am Freitag „sehr ruhig“ gewesen. „Ruhiger als an einem normalen Freitag in der Wintersaison“, beschrieb Kitzbühels oberster Polizist die neue Hahnenkamm-Realität. Die Exekutive habe jedenfalls nie großflächiger einschreiten müssen.