Kilde-Sieg auf Kitzbühler Streif - Mayer Vierter

Aleksander Aamodt Kilde hat seinen ersten Sieg auf der Streif gefeiert. Der Norweger verwies in der Freitag-Abfahrt bei seinem sechsten Saisonsieg die Franzosen Johan Clarey (+0,42 Sek.) und Blaise Giezendanner (+0,63) auf die weiteren Ränge. Letzterer hatte mit Startnummer 43 noch Matthias Mayer (4./+0,67 Sek.) vom Podest gestoßen. Im verkürzten Rennen mit Start ab oberhalb der Mausfalle landete vor 1.000 Zuschauern Daniel Hemetsberger an der zehnten Stelle (+1,26).

Kilde konnte es sich bei der neu gesteckten Passage am Hausberg leisten, die Linie nicht optimal erwischt zu haben, hatte er doch bei der vierten Zwischenzeit bereits 1,24 Sekunden Vorsprung auf den zu diesem Zeitpunkt führenden Mayer. Letztlich blieben dem Skandinavier immer noch knapp sieben Zehntel Guthaben. Im Vorjahr verpasste er die Hahnenkammrennen nach dem kurz vorher erlittenen Kreuzbandriss. „Unglaublich, dass ich so schnell gewesen bin. Es war so geil zu fahren. Ich bin so stolz.“ In der Früh habe er noch ein Foto von sich vor einem Jahr mit Krücken gesehen, jetzt stehe er als Sieger da.