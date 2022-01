Zeugenauftritt von Darabos im Wiener Multiversum-Prozess

Mit der Zeugenaussage von Ex-Sportminister Norbert Darabos (SPÖ) ist am Freitag am Wiener Landesgericht der Betrugsprozess um das Schwechater Multiversum fortgesetzt worden. Darabos bestätigte, die Werner Schlager Academy - zentraler Teil der Sport- und Veranstaltungshalle - als förderwürdig erachtet zu haben. Dass die ursprüngliche Bundessubvention in Höhe von 2,8 Mio. Euro um weitere fünf Mio. anwuchs, hatte wesentlich mit einem von Darabos unterfertigten Schreiben zu tun.