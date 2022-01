Nadal und Zverev erreichen sicher das Melbourne-Achtelfinale

Nur noch je ein Sieg trennt den 20-fachen Major-Sieger Rafael Nadal und Olympiasieger Alexander Zverev von dem prognostizierten Viertelfinal-Schlager der Australian Open gegeneinander. Nadal gab in der Night Session am Freitag in Melbourne gegen den Russen Karen Chatschanow zwar seinen ersten Satz ab, überzeugte aber. Zverev ließ dem Qualifikanten Radu Albot aus Moldau beim 6:3,6:4,6:4 keine Chance und bleibt beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier 2022 ohne Satzverlust.