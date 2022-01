Mehr als 40 Tote bei IS-Angriff auf Gefängnis in Syrien

Bei einem der schwersten Angriffe der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien in den vergangenen Jahren sind laut Aktivisten mehr als 40 Menschen getötet worden. Die Extremisten griffen ein Gefängnis in der von den Kurden kontrollierten Stadt Al-Hassaqa im Nordosten des Bürgerkriegslandes an, so die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Über Stunden hielten schwere Gefechte an. Bei einem IS-Angriff im benachbarten Irak starben außerdem elf Soldaten.