Hahn sprach mit Brunner über neue Abgaben für die EU

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat am heutigen Freitag in Wien mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) über europäische Finanzfragen beraten. Wie Hahn auf Twitter mitteilte, ging es in dem Gespräch um den Wachstums- und Stabilitätspakt und die „neuen Eigenmittel“, mit denen die EU ihre Einnahmenbasis verbreitern will. Hahn betonte mit Brunner auch die „Übereinstimmung, dass kein Weg an einem nachhaltigen Schulden-Abbau vorbeiführt“.