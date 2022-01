Großeinsatz in Tiroler Schule wegen Drohung

Rund um die Volksschule Innere Stadt in der Angerzellergasse in Innsbruck ist am Freitag ein Großeinsatz der Polizei gelaufen. Grund war ein aufgefundener Zettel, auf dem eine Drohung mit einer Gewalttat zu lesen war, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Näheres konnten die Ermittler aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Es habe sich aber um keine Bombendrohung gehandelt, hieß es. Zudem habe keine konkrete Gefährdungssituation bestanden.