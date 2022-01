Gasser bei X-Games in Aspen Slopestyle-Fünfte

Anna Gasser hat am Freitag bei den X-Games in Aspen im Slopestyle-Bewerb den fünften Platz belegt. Die Kärntnerin agierte zu fehlerhaft, um in den Kampf um die Podestplätze eingreifen zu können. Der Sieg ging an die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott vor der US-Amerikanerin Jamie Anderson, die ihre 20. X-Games-Medaille holte, und der Kanadierin Laurie Blouin. Am Samstag hat Gasser im Big Air eine weitere Chance für eine Topplatzierung.