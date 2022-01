Bielefelds Wimmer und Schöpf schießen Frankfurt bei 2:0 k.o.

Arminia Bielefeld hat dank tatkräftiger österreichischer Mithilfe die Abstiegszone in der deutschen Fußball-Bundesliga verlassen. Patrick Wimmer (5.) und Alessandro Schöpf (27.) nach sehenswerter Wimmer-Vorarbeit trugen sich am Freitagabend beim 2:0-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt zum Auftakt der 20. Runde in die Schützenliste ein. Die Truppe von Coach Oliver Glasner verpasste den Sprung auf Rang fünf, Bielefeld verbesserte sich vorerst vom 16. auf den 14. Platz.

Wimmer war in Frankfurt die überragende Figur, traf schon früh aus acht Metern ins lange Eck. Noch beeindruckender als sein Treffer war allerdings der Assist für Schöpf. Mit einer Rabona-Flanke - er schoss mit rechts, allerdings hinter dem linken Standbein mit dem Außenrist - bediente er den ÖFB-Teamspieler, der den Ball mit der Brust über die Linie beförderte. „Im Training probiert man das eher als Spaß. Ich habe da kein Vertrauen in meinen linken Fuß gehabt, deshalb habe ich den Ball so genommen. Zum Glück ist es aufgegangen und ist so ein Assist für mich daraus geworden“, sagte der Ex-Austrianer im DAZN-Interview.