Kein Österreicher zur Halbzeit im Kitz-Slalom in Top Ten

Österreichs Slalom-Männer mischen nach dem ersten Durchgang im Kitzbühel-Slalom nicht vorne mit. Bester ÖSV-Laufer am legendären Ganslernhang war am Samstag vorerst Michael Matt als Elfter. Der noch um die Olympia-Teilnahme kämpfende Tiroler war 1,14 Sekunden langsamer der Südtiroler Alex Vinatzer, dem bei Schneetreiben mit Startnummer 12 die Bestzeit gelang.

Der Franzose Clement Noel (+0,08 Sek.) und der Disziplinführende Sebastian Foss-Soleevaag aus Norwegen (+0,09) liegen in Lauerstellung. In Abwesenheit des in der Corona-Quarantäne sitzenden Manuel Feller war Adelboden-Sieger Johannes Strolz als 13. der zweitbester ÖSV-Mann. Marco Schwarz folgte nach einem entscheidenden Fehler als 16., Dominik Raschner war 20. Fabio Gstrein verpasste durch einen Steher im Flachstück den zweiten Durchgang.