Medwedew, Tsitsipas stehen im Melbourne-Achtelfinale

Zwei Turnierfavoriten bei den Männern haben sich am Samstag für das Achtelfinale der mit 47,46 Mio. Euro dotierten Australian Open qualifiziert. US-Open-Sieger Daniil Medwedew ließ in Melbourne gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp beim 6:4,6:4,6:2 nichts anbrennen und hatte nach 1:55 Stunden sein Tagespensum erfüllt. Kurz danach kam Stefanos Tsitsipas mit einem 6:3,7:5,6:7(2),6:4 über Benoit Paire etwas mehr ins Schwitzen und brauchte auch rund 45 Minuten länger.

Vorjahres-Finalist Medwedew, der nach der Posse um Novak Djokovic der am höchsten gereihte Spieler im Feld ist, trifft nun auf den überraschend in die vierte Runde gekommenen US-Amerikaner Maxime Cressy. Cressy, dem auf manchen Aufnahmen eine gewisse Ähnlichkeit mit Dominic Thiem nicht abgesprochen werden kann, war übrigens Ende Dezember nach der Absage von Thiem ins Hauptfeld des ersten Majors gerutscht. Der 24-jährige, gebürtige Pariser hatte in Runde eins Landsmann John Isner ausgeschaltet und besiegte am Samstag den Australier Chris O‘Connell in vier Sätzen.

Medwedew hat nun schon zehn Grand-Slam-Matches in Folge gewonnen. „Natürlich will ich in der vierten Runde nicht aufhören“, stellte er dann auch klar. Mit vier weiteren Siegen könnte er dem ersten gleich noch den zweiten Grand-Slam-Triumph folgen lassen - und Djokovic als Nummer 1 ablösen.

Medwedew, der sich wegen der teilweise überbordenden Emotionen für Nick Kyrgios auch mit dem Publikum in Melbourne angelegt hatte, kratzte charmant die Kurve mit den Fans nach seinem Sieg. „Es ist einfacher gegen einen Kerl aus den Niederlanden in Australien zu spielen als gegen einen Australier“, sagte Medwedew schmunzelnd und witzelte in Richtung Publikum: „Jede gute Beziehung muss ihre Aufs und Abs haben.“

Jetzt eines von fünf Jahresabos für Body & Soul gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Tsitsipas hatte eine Verwarnung wegen unerlaubten Coachings bekommen. „Ich war wirklich weit wegen von meinem Coach und mit dem Rücken zu ihm. Darüber konnte ich nur lachen, keine Ahnung woher das kam.“ Der Grieche bekommt es nun mit Taylor Fritz zu tun. Der als Nummer 20 gesetzte US-Amerikaner rang Roberto Bautista Agut (ESP-15) in fünf Sätzen mit 6:0,3:6,3:6,6:4,6:3 nieder. „Starker Aufschläger mit starken Schlägen. Er hat Waffen“, sagte Tsitsipas dazu.

Medwedew und Tsitsipas befinden sich in der gleichen Tableau-Hälfte und könnten im Halbfinale aufeinandertreffen. Auch Olympiasieger Alexander Zverev ist in dieser (stärkeren) Hälfte.

Bei den Frauen zeigte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep ihre gute Form mit einem glatten 6:2,6:1 über Danka Kovinic aus Montenegro. Anders als Mitfavoritin Aryna Sabalenka ist Halep beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison noch ohne Satzverlust. Die Weltranglisten-Zweite Sabalenka gab wie in der ersten und zweiten Runde auch in ihrer dritten Partie den ersten Durchgang ab. Die 23-Jährige aus Belarus drehte ihr Match gegen die Tschechin Marketa Vondrousova und gewann 4:6,6:3,6:1. Diesmal „nur“ mit zehn Doppelfehlern, worüber sie tatsächlich froh war. Alles ist relativ, in der Runde davor waren es 19 gewesen.

Alizé Cornet feierte ihren 32. Geburtstag mit dem Einzug ins Achtelfinale, 13 Jahre nach ihrem davor letzten in Melbourne. Die Französin besiegte Tamara Zidansek (SLO-29) nach 2:43 Stunden mit 4:6,6:4,6:2. Nach dem „Happy birthday“-Ständchen des Publikums hatte sie „Gänsehaut“. „Ich kann noch gar nicht realisieren, was ich grad erreicht habe“, meinte Cornet erfreut. Sie könnte mit einem weiteren Sieg sogar erstmals in ein Major-Viertelfinale einziehen. Und das in einem Jahr, das sie schon als möglicherweise letztes auf der Tour bezeichnet hatte. Allerdings wartet auf sie nun Halep.

Ins Achtelfinale gestürmt ist Ex-French-Open-Siegerin Iga Swiatek. Die erst 20-jährige Polin ließ Darja Kasatkina (RUS) nur fünf Games.